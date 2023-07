„Kolmandal nädalal ehk kolmandal laupäeval saad aru, et võid nautida vaba aega,“ räägib ajaloolane David Vseviov, kuidas sattus Iisraelis süvausklike kommuuni. Vajas harjumist, et minna kaasa sabatiga ja jätta laupäev tegevustest vabaks, kuigi iseenesest Vseviovile meeldib võtta aega mõtisklemiseks. „See on naljakas tegevus, seda ei oska kirjeldada … Aga see on tõesti nauditav.“