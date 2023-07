KUULA | Suhtejutud erisaade. Brigita Anton Jan Uuspõlluga kärgpere loomisest: me ei avalda kellelegi survet, oleme ülirahulikud

Lisaks on jutuks, kuidas üldse kindel olla, et armumisest saab armastus. Kas igale peigmehele üldse tasub lapsi tutvustada ja kuidas seda teadlikult teha? Mis nime uut kaaslast lapsele tutvustades kasutada? Kas kohe peaks meest nimetama kasuisaks?

Viisu sõnul tasub iga uue suhte algul võtta aega ning lapsele tutvustada oma kaaslast alles siis, kui tegemist on suure armastusega ja on kindel, et soovitakse koos elada. „Lapsele tuleb kinnitada, et tema on vanema jaoks ikkagi esikohal.“