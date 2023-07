Saara ja Märdi sellesuvine projekt on korrastada oma suvemaja. See sai soetatud Salmistusse, aga vajab veidi vuntsimist. „Siis on mul lõpuks koht, kus kõva häälega laulda!“ rõõmustab Saara.

FOTO: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia, Krõõt Tarkmeel