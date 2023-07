Tutvus jooksuga

Mart Einasto raamatust „Jooksmise ülistuseks“ saab kindlalt tüvitekst. Paras 400leheküljeline „klots“, mida on tänu heale liigendatusele lihtne lugeda või sirvida, mõnes kohas süvenedes, teisest silmad üle lastes. Kui kusagil kuklas on tiksunud mõte, miks mitte jooksma hakata, ja samas pole head mõtet, kuidas alustada, saab siit hüva nõu. Inspireeriv on see samuti neile, kes on aastaid turvaliselt loksunud tuttaval ringil, samuti maratoni sihtijaile. Heidit