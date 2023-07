Kuhu kadus pisibuss?

Ka automaailmas valitsevad moevoolud nagu rõivamoes või popmuusikas. Mõni kümnend on tormilisem ja toob endaga kaasa olulisemaid muutusi. Näiteks 1930ndad olid autonduses revolutsiooniline aeg, kus tõllast kujunes lõplikult auto. 1980. aastaid seevastu peetakse arengu mõttes rahulikumaks perioodiks. See kümnend oli suunatud efektiivsusele, mil hoogsalt täiustati autode tehnilist poolt. Enamik on kuulnud näiteks nelikveost – just 80ndate esimesel poolel hakkas see veoskeem laiemalt levima ja sai nii mõnegi legendaarse mudeli aluseks. Selle kümnendi lärmakaim hitt oli kindlasti häälekas turbomootor. Kiirust armastavatele autodele ilmusid hiiglaslikud tagatiivad, mis jäid oma silmatorkavuses alla ehk vaid moekate tšikkide kohevatele lokisoengutele – mõlemad suuremad kui elu.