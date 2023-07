Kasuvanemaks ATH-ga tüdrukule: „Mul ei tulnud pähegi mõtet öelda ei või uurida midagi lapse tausta kohta. Temast sai lihtsalt meie pere laps.“

Inna perekonnas on alati olnud kasulapsed. Näiteks on tema vanavanemate peredes kasvanud lapsi, kes pole sinna sündinud. „Seepärast ongi mul alati olnud arusaam, et nii peabki elus olema. Mulle tundub see normaalne ja loogiline, et kõik lapsed elavad kodus. Kui kõik inimesed nii mõtleks, siis ei oleks meil asenduskodusid vaja,“ selgitab Inna.