Anne Bõkova kevadest Kiievis: me ärkasime uskumatult intensiivse õhutõrjeoperatsiooni peale. See „kuulipildujate“ tulekaar raputas linna nagu maavärin

Minu tavaline Google’i päring koosneb kahest sõnast: „Kiievi pommirünnakud“. Ma sisestan need sõnad otsinguribale, mitte selleks, et selgitada, kas plahvatusi on toimunud − ma ju kuulen, et on toimunud. Soovin teada, mis täpsemalt plahvatas. Millises piirkonnas, millised on tagajärjed, kas on abi vaja?