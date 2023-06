Tallinna Linnamuuseum avab näituse pagulaslaagris valmistatud rahvuslikest nukkudest

Näitusel on väljas üheksa Nürnbergi DP-laagris 1945. aastal valminud nukku. Nende autorid on Põlvamaalt pärit ja hiljem Austraaliasse asunud Hella Üksi (Peinar) ja Tallinnast pärit, hiljem Albanysse USAs asunud Helju Helene Sepman. Nukud kannavad riideid, mille eeskujuks on Muhu, Mustjala, Hiiumaa, Läänemaa, Setu ja Saare kihelkonna rahvarõivad. Valmistamisel on ära kasutatud kõikvõimalik jääke: kangatükke, sukki, ehted on valmistatud fooliumist. Kehadeks, mis jäävad värvikireva riietuse alla, on kasutatud jahukotti.