Pulmaisa annab nõu: kuidas korraldada pulma, kus endal või külalistel poleks piinlik, ja leida hea peojuht

Andres õppis Viljandi kultuurikolledžis näitlejaks ja töötas aastatuhande vahetusel viis hooaega Endla teatris. Et mehe suureks kireks on mägedes käimine ja maailma vaatamine, otsustas ta teatrist ära tulla. Sest noorele näitlejale on loodud kõik tingimused mägedes ronimiseks peale selle, et tal pole vaba aega ega raha. Raha hakkas Andres teenima õhtujuhina ja kulutama reisides.