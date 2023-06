Mihkel Raud: abieluõiguse piiramine on hea mõte! Kas just inimese sugu tingimata esimene kriteerium peaks olema

Et need „universumi seadused“ suuremas osas demokraatlikes riikides juba mõnda aega ei kehti, näib muretsejaid vähe kõigutavat. Ja ühest küljest ongi taoliste kirjade üle lihtne ilkuda. Esiteks näib abieluteema piinavat just neid, kes suure tõenäosusega enam kunagi ei abiellu – vanu mehi. Teiseks on argumendid, millega mitmed abieluvõrdsuse vastased poliitikud vehivad, pehmelt öeldes silmakirjalikud. Eriti muidugi need, mis piiblist leitud. Jumalasõna keelab ka valetada, vanduda, ülbitseda ning isegi peekonit süüa (ärge sööge […] siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu – ta olgu teile roojane! 3Ms 11:2–7). Piisab aga kolmest minutist suvalise riigikogu istungi otseülekandest ja kõigil on selge, et vandumisest, ülbitsemisest ja valetamisest need valdavalt koosnevadki. Peekonist kah, kuigi seda järavad rahvasaadikud puhvetis, mitte parlamendi suures saalis.