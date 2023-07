VITAMIIN | Kolm kultuurisoovitust, mis aitavad juulikuusse värvi ja avastamisrõõmu lisada

Popkunstimuuseum PoCo

Tallinnas Rotermanni kvartalis avas uksed maailmatasemel popkunstimuuseum PoCo. Ekspositsioonis on esindatud popkunsti absoluutsesse tippu kuuluvad Warhol, Banksy, Koons, Lichtenstein, Haring, Hirst, Hockney, Basquiat, Kusama ja Newton. Maailmanimede kõrval näeb muuseumis ka kodumaiste autorite töid, näiteks Marko Mäetamme loomingut. Põhjamaades ei ole peale PoCo ühtegi popile keskendunud muuseumi, lähim asub Berliinis. Kadi

Igavene juuni

„Ja üle lauaplaadi päevinäinud pruuni on helevalge, IGAVENE JUUNI ,“ kirjutas Juhan Viiding, poeet, kelle 75. sünniaastapäeva juunis tähistasime. Tellisin vanaraamat.ee-st Jüri Üdi „Armastuskirjad“, mis ilmus Loomingu Raamatukogus 1975. aastal, ja lugesin sirelite all mänglevaid ja õrritavaid värsse. Viiding jaotas Eesti luule kaheks – Viidingu-eelseks ja Viidingust-alanuks, tema looming läbistab:

Ma ütlen sulle, see ei ole vale, sa astu, palun, mulle lähemale. Mul sinu jaoks on väga puhtad käed .

Tallinna kohvikute nostalgiatuur

Kiek in de Köki muuseumi Lühikese jala väravatornis avati juuni algul näitus „Lõputu kohvijoomine“ – nostalgiareis Tallinna vanalinnas olnud ja ka praegu töötavatesse menupaikadesse. Väljapanek tutvustab ajaloolisi kohvikuid, eritellimusel valminud mööblit ja kohalikku kohvikukultuuri laiemalt. Näitus algab Tallinna esimese kohviku, 18. sajandi alguses Raekoja platsi ääres paiknenud kohvimaja tutvustamisega ja lõpeb Hesburgeri kiirsöögikohaga. Atmosfääri aitab luua helilooja Märt-Matis Lille loodud helikujundus, milleta jääks näitusesaalis õigest kohvikumelust vajaka.

Näitusepiletiga pääseb uudistama ka ülejäänud Kiek in de Köki kindlustustemuuseumisse ja maa-alustesse bastionikäikudesse. Kuuma suveilmaga on see värskendav vaheldus. Kadi