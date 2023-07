Nii ütles mu kehalise kasvatuse õpetaja, siiralt uskudes, et teeb sellega head. Ta oli veendunud, et kükid muudavad jalad suureks ja koledaks. Nõukogude naine võis olla traktorist, seitsme lapse ema ja tööliskangelane, aga hoidku selle eest, et tal oleksid olnud lihased!