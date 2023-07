Praegu on aias parim aeg. Ja kui omal aeda pole, siis turul käia on vaat et mõnusamgi. Mulle meeldib teha suur ports hapendatud salatit külmkappi ja seda iga päev nautida. Prae lihale vahelduseks värskeid suvikõrvitsaid – need on ka lihtsalt võrratud!