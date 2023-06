KUULA | Marii Karell: narkootikume tehakse niikuinii, õigem oleks need legaliseerida

Üheks probleemiks on tema sõnul see, et ühiskondlikke hoiakuid kujundavad paljuski poliitikud. Nemad võtavad vastu seadusi ja saavad hoiakuid suunata. „Kui keegi täna ütleb, et ta on tarvitanud narkootikume, siis automaatselt arvatakse, et oled narkomaan. See ei ole ammu enam see. Kui võtad toidu kõrvale ühe klaasi veini, siis ei öelda, et oled alkohoolik.“