Pilk suvejuustel

Ma olen kaubanduses näinud ka juustele ja peanahale mõeldud seerumeid, mida nendega saaks head teha?

Oletame, et olen juustele siiski liiga teinud ja tunnen, et vajan kiiret turgutust. Mida soovitad?

Juuste kiireks turgutamiseks ja siis, kui tunned, et juuksed on kuivad, tuleb teha maske – kas siis külastada salongi ja lasta teha mõni profihooldus või turgutada kodus ise! Kui valida teine tee, siis siin on paar nippi, mida meeles pidada. Esmalt muidugi tuleb juuksed pesta, õrnalt käterätiga tahendada ja niisutav või ravimask ühtlaselt juustesse mudida. Kuid nüüd: selleks et sa reaalselt tulemusi näeksid, tuleb mask katta kilemütsiga ja hoida peas vähemalt tund! Kilemütsi all, peanaha soojuse abil, hakkab mask paisuma, avanevad juuksesoomused ja mask imbub korralikult juuksesse. Ilma mütsita kuivab mask aga kümne minutiga, mis tähendab, et juuksed muutuvad lihtsalt kõvaks koorikuks ja mask enam ei toimi.