KUULA | Sõjast psühholoogi pilgu läbi: mida teevad sõda ja sõjauudised meie vaimse tervisega ja mis on militaarpsühholoogia?

Eri generatsioonid tajuvad sõja olemust ja reageerivad seda puudutavale infole erinevalt. Mida teha, kui ollakse liiga empaatiline ja muretsetakse liiast? Kiis sõnab, et oluline on hoida tasakaalu enda sees, mis aitaks seda luua ka meie ümber. Samuti on oluline jätkata normaalset elu.