10 iluküsimust

Arvan, et paljud alustavad ja lõpetavad päeva näonaha puhastusega. Nii ka mina. Selleks kasutan näole sobivaid toonikuid. Seejärel toidan nahka seerumiga ning tupsutan silmaümbruskreemi. Viimaseks tegevuseks jääb päevakreemi näole kandmine ja kerge masseerimine. Õhtul samad tegevused, kuid siis on päevakreemi asemel öökreem.

Kõige enam olen kasutanud Oriflame’i ja vahetevahel ka Yves Rocher’ tooteid. Tallinna-Stockholmi vahelisel laevasõidul olen kuulanud ka sealse kaupluse proffe, kes on andnud testreid, et katsetada sobivat kreemi vastavalt vanusele.

Olen arvanud, et kui iga päev tegeled näohooldusega, siis peaks sellest ka piisama. Haruharva olen käinud ka massaažis, sest on ju mõnus, kui keegi sind paitab ja mudib, mis annab ilule ja nahale elastsust juurde. Loomulikult tuleb selleks aega võtta, egas ennast tohi ometi ära unustada.

Ilmselt on see saar, kus on palju päikest ja looduslikke taimi, mida saab värskelt tarbida. Otstarbekas on UV-kaitsega nahakreem.