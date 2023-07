Armastus on tähtis, ilma selleta ei ole midagi. Elu näiteks. Armastus on seotud kõigi heade asjadega, ta on samas ringis tõe, ilu, aususe, otsekohesuse, austuse, headuse jms mõistetega. Kui sa armastuse ära võtad, kaotavad kõik need sõnad mõtte. Pole olemas mingit headust, tõde, ilu, huumorit ilma armastuseta, see on siis kõik üks maitsetu surnud paik. Kõrb. Natuke nagu kartulisalat, kui sa kartuli ära võtad, siis ta ei ole enam kartulisalat. Sest armastuses on kõik head asjad korraga kohal.