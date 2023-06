KUULA | Maailmameister Sandra Kallas kergitab võistlustantsu maailma telgitagustelt saladuseloori

Suurema osa oma ajast veedab Sandra treeningsaalis. Ikka selleks, et tõestada, et võistlustants pole kõigest lihtne hobi, vaid professionaalne spordiala. Audentese spordikoolis õppides tegi ta isegi uurimustöö, et tõestada, et tegeleb „päris“ spordiga.