Ekspert: pealekaebamise peale ei saadetud kedagi Siberisse

Ringleb palju jutte sellest, kuidas ühe või teise perekond saadeti Siberisse, sest nende peale käidi kaebamas. Aastaid inimsusevastaseid kuritegusid, sealhulgas küüditamisi uurinud kaitsepolitsei juhtivspetsialist Andres Kahari sõnul sellist asja olla ei saanud. „Pealekaebamine eeldab, et kaebaja teab, et küüditamine tuleb.“ Et kogu operatsiooni saatis täielik salastatus, polnuks see võimalik.