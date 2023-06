Sünnipäevalaps Kristjan Järvi: ei ole niisugust asja, et elu on raske

Helilooja lisab, et iga asi, mida inimene teeb, on üks teadvuse käik, teadvuse katse. „Ei ole niisugust asja, et elu on raske. Elu võib muidugi tunduda mingil vaheteekonnal raske, aga mõnikord ohverdatakse elu niimoodi ära – et elame siin ja me peame teenima raha ja selles süsteemis olema. Ei pea! Kui ei taha nii elada, leia ühendus loodusega ja kõik kulgeb. Me lihtsalt ei kujuta ette, et kõik toimub meie peas, isegi rohkem kui peas. Kui lähme magama, siis me lähme sinna maailma, kustkohast see kõik tuleb. Terve maailm on loodud sellest, kus meie unenäod pesitsevad.“