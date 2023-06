Taevaekspertide 5 nippi, kuidas nutitelefoniga kuu ja tähed pildile püüda

Tee eeltööd ja vali öötaeva pildistamiseks õige aeg

Vali erinevate äppide abil taevakehade vaatluseks ning võteteks võimalikult sobiv aeg. „Taevakehade asendeid saab vaadata veebiportaalidest Heavens-Above või Time and Date. Virmaliste prognoose leiab aga näiteks veebilehelt Spaceweather. Samuti on suurepärane rakendus tähistaeva tundmaõppimiseks ning taevakehade kulmineerumiste vaatamiseks äpp nimega Stellarium,“ toob Mars erinevaid näiteid.

Vali vähese valgusreostusega koht linnast eemal

Tegelikult saab nutitelefoniga ööpimeduses pildistada lisaks kuule ja tähtedele ka taevast ja pilvi (nn helkivad ööpilved) ning atmosfäärinähtuseid nagu halo, virmalised, meteoorid, välk või hoopiski Linnuteed. „Ainult parema varustusega nutitelefonid suudavad detailselt jäädvustada Kuud ning tähtede jäädvustamiseks tuleb parima tulemuse saamiseks liikuda valgusreostusega aladelt pimedamatesse kohtadesse,“ märgib Mars. Planetarist Pilvik lisab, et tähistaeva jäädvustuseks ei tohiks taevas olla Kuud ning Päike peab olema vähemalt 12 kraadi allpool horisonti, et päikeseloojangu või -tõusu kuma ei rikuks tulemust.

Kasuta nutitelefoni öörežiimi

Üha enam telefone on varustatud võimsate kaamerate ning spetsiaalsete öörežiimidega, mida tasub vähestes valgustingimustes ära kasutada. Uusimatel mudelitel on isegi spetsiaalne Kuu pildistamise seadistus.

Valgemad suveööd pakuvad teistmoodi fotoelamusi

Kuigi pime talveõhtu võib tähistaeva vaatluseks justkui sobivam tunduda, on ka suveperioodi valgete ööde ajal võimalik kaameraga näiteks helkivaid ööpilvi jahtida. „Mai algusest augusti alguseni ilmutavad end aegajalt müstilised võrratult ilusad kõrgatmosfääris asuvad pilved, mida kutsutakse helkivateks ööpilvedeks. Salapära tekitab see, et pole teada miks nad tekivad ja alati on nad erinevad,“ kirjeldab Mars. Helkivad ööpilved tekivad laiuskraadidel 50-65 kraadi, mil Päike asub 6-16 kraadi allpool horisonti. „Kuna selliste pilvede tekkimist pole võimalik ennustada, on nende pildile püüdmine tõeline kordaminek,“ lisab astronoom.