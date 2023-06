Omal soovil katkestatud raseduste arv tegi mullu väikese kasvu

Enim raseduse katkestamise kasuks otsustanud naisi oli vanuses 30 kuni 34 aastat. Suurim langus on toimunud 25 kuni 29-aastaste naiste hulgas: kui veel 2015. aastal katkestati selles vanusegrupis 1027 rasedust, siis eelmiseks aastaks oli see arv langenud 676-ni.

Kõikidest raseduste katkemistest ja katkestamisest moodustasid naise omal soovil tehtud abordid 65,2%. Võrdluseks: 1996. aastal oli see arv 83,7%.

Iseeneslike raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti eelmisel aastal 1569. Võrreldes aasta varasemaga on seda 124 võrra vähem. Raseduse iseensesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, st loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.