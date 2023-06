Kirjanik Mudlum: muud päevad võivad mööda voolata, aga jääd mäletama, mis jaanipäeval ja jõuludel juhtus

Juunikuu on elukuu. Mulle on ta tihtipeale olnud ka surmakuu. Ühel ammusel juunipäeval matsin oma isa, viis aastat tagasi mai viimasel päeval ema. Ja nagu inimeste elud on imelikud ja käivad arusaamatuid keerdkäike mööda, nii võib ka juuni olla taevas maa peal või midagi palju koledamat.