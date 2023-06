„Olen leppinud, et minu elus enam seksi ei ole.“ Kas abielu hoiab koos voodielu või kiindumus?

Meid ühendab Aivariga tegelikult väga palju. Armastame koos süüa teha, veini juua ja juttu ajada. Loeme samu raamatuid, meil on neist palju rääkida. Käime teatris, kinos ja kontsertidel. Meil mõlemal on ka oma sõpru ja tegemisi väljaspool paarisuhet. Ma tunnen, et mu mees hoolib minust, aga voodis pole me hullanud aastaid. Ehk isegi viis või on juba seitse?

Seevastu Aivaril on olnud aastaid kõrvalsuhteid. Mind on see väga häirinud. Keskeakriisi lainetel olid suhted üha nooremate naiskolleegidega. Ta töötab suures firmas silmapaistval kohal. Eri vanuses inimesi on liikvel, ju siis pakkumisi jagub. Nüüd põrkub ta enamasti umbes viis aastat noorematega. Meie eas pole kümme aastat ka enam oluline vanusevahe. Muster on alati sama. Mõned kuud on armuke, siis see tuleb välja. Ma saan kuidagi teada, näiteks ta unustab arvuti lahti. Mõnikord imestan, et kas meelega? On skandaal. Tema ei tee mingit katset uue naise juurde minna.