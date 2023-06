SAJANDI ARMASTUSLUGU | Céline Dioni süda kuulub ühele: ma pole eales suudelnud kedagi teist peale René

Alles 1993. aastal tuli tandem välja uudisega, et nad on olnud juba kaks aastat kihlatud. Pulmad plaaniti tulevaks aastaks. „Muidugi ma pelgasin, mida inimesed arvavad,“ pihtis Céline ajakirjale People. „Kui oled nii armunud, siis tahad ju, et terve maailm koos sinuga hõiskaks!“

Äikest… siis jälle päikest

Veel hullem ebameeldivus tabas paari 1999. aastal, kui René Angélilil diagnoositi kõrivähk. Dion kuulutas välja kaheaastase pausi kontserttegevuses, et pühenduda abikaasale. Operatsioonid ja kiiritusravi läksid edukalt ning tohtrid teatasid rõõmuga, et haigus on seljatatud. Uskumatult õnnelikud Céline ja Réne uuendasid pidulikult oma abielulepingut ega läinudki palju aega, kui naine jäi rasedaks. Ometi kord täitus kauane unistus!

Pärast õnnestunud viljatusravi sündis 25. jaanuaril 2001 perre poeg René-Charles. „Ta on meie imelaps!“ rääkis ema mõned aastad hiljem vaimustunult. „Andsin talle terve aasta rinda, seda aega ei unusta ma iialgi. Tema silmad, tema nahk, tema lõhn – nii suurt armastust on võimatu millegagi võrrelda!“ Meedias kiitis noor ema poja head mälu ja kinnitas, et see on sama terav kui tema isal. Angelil omalt poolt kinnitas, et poeg on sama arukas kui ta ema. Austajaid pani korraks ehmuma lauljatari väide: „Tegelikult ma polegi sündinud laulja, vaid sündinud ema. Emadust naudin kõige rohkem. Korraldan esinemised ümber, et mu poeg millestki ilma ei jääks.“ Fännide rõõmuks artist siiski lavalaudu ei hüljanud.