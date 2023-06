KUULA | Vajadus vaimse tervise toe järele kasvab. Milliseid lahendusi pakub veebinõustamine ja kui usaldusväärne see on?

Selleks, et suurendada kvaliteetse vaimse tervise abi kättesaadavust, on Eestis loodud veebipõhine platvorm Serenity. Saates räägitakse, miks ja kuidas selline veebiplatvorm loodi, kuidas see töötab ja kuidas toimib nõustamine üle veebi.

Lisaks arutletakse selle üle, millist ja kui kiiret abi on inimestel võimalik veebipõhisest nõustamisest saada. Kes on need inimesed, kes veebiplatvormil nõustavad ja kuidas nad on valitud?

Saates räägitakse ka, et mis on veebipõhised grupisessioonid, milleks on need vajalikud ja kuidas toimuvad.

Põnevat kuulamist!

