KUULA | Suhtejutud. Kui hambahari on nädal aega juba öökapil, kas siis peaks mehelt üüri küsima?

Kuna suur suvi on kohe-kohe algamas, on kindlasti rohkem näiteks poes käimist ja olmeküsimustega tegelemist. Kui pikemate suhete puhul on juba välja kujunenud rollid ja tegevused, mida kumbki pool peres kannab, siis uute suhete puhul võib tekkida palju küsimus. Kas või see, kes maksab poes käies kauba eest.