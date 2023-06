Armastatud ja kardetud! Elegantsete parfüümide lemmikõisi saadavad paheliselt patused legendid ja kirglikud austajad

Valge nartsiss on õrn, elegantne, kuid sümboliseerib ka eneseimetlust.

Kuulus Briti fotograaf Sir Cecil Beaton (1904–1980) meenutas oma raamatus „The Mirror of Fashion“ iludusi, kes on tema maitset mõjutanud ja ilu nägema-tundma õpetanud. Ameerika kõige maalilisemaks naiseks peetud Rita de Acosta Lydigile (1875–1929) – kelle rõivad, pesu ja kingad kuuluvad nüüd Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi kollektsiooni – pühendas Beaton eraldi peatüki. Kui kaunitar maksejõuetuks muutus, püüdis tema õde, poetess Mercedes de Acosta, aidata tal kulutusi vähendada. Arveid läbi vaadates õde kohkus: „Tuhat dollarit lilledele! Mida me teeme kõigi nende gardeeniate ja liiliatega?“ Rita nuttis vastuseks: „Miks sa tahad mind ilust ilma jätta? Pigem nälgin, aga ma ei loobu iialgi lilledest!“