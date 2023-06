KUULA | Mis oli võlgades siplemises head ja mida häbenes Anne Veesaar pärast oma esimest „Õnne 13“ salvestust?

Just 2010. aastal viis lava kokku ka Kethi ja Anne ning saate peategelane meenutab nende tutvuse algusest üht südamlikku seika. Mida Kethi tegi ja miks see nende sõprusele aluse pani?

Lisaks vestleme sellest, miks tundis Anne oma esimese „Õnne 13“ osa salvestamise järel Helgi Sallo ees häbi ning kuidas on teletöö ja seriaalis mängimine muutnud tema suhtumist näitlemisse. „Sind ei kvalifitseeritud professionaalse näitlejana, kui sa olid seriaalis mänginud!“ ütleb Anne. Kas see on endiselt sedasi?