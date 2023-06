ARVUSTUS | Barbi Pilvre: moefoto on suurejooneline etendus, mõttetu oleks küsida, mida see parajasti „öelda tahab“

Võtmesõna Miles Aldridge’i fotode maailmas on psühhedeelsus ja rõhutatud lavastuslikkus. Mis asja ta ajab, sai minu jaoks selgeks, kui lugesin, milline on tema filmimaitse: David Lynchi „Blue Velvet“, Ingmar Bergmani „Persona“, Fellini „La dolce vita“ ja „8½“, Hitchcocki „Psühho“ jt. Need filmid ei jutusta mingil juhul „elust enesest“, vaid millestki veel, mida esimesel pilgul ei taipa ja võib-olla igaüks ei oskagi vaadata, või kui lähemalt uurima hakkab, ei kannata välja.