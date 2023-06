KUULA | Tänane sünnipäevalaps Reet Linna: proovin võtta elust parima

Podcastis kinnitas Reet Linna saatejuht Kristiina Heinmetsale, et tal ei ole olemas nooruse eliksiiri retsepti: „Seda küsitakse pidevalt, aga ausalt, seda pole olemas. Kindlasti on see geneetiline, minu ema oli imeline naine. Võib olla on see stamp lause, aga ma proovin olla positiivne ja võtta elust parima. Ma muidugi liigun palju ning vaatan, mida ma suhu panen. Mul on hea kosmeetik.“