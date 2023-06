VITAMIIN | Mida juunis vaba ajaga ette võtta?

Fotokunstnik Paul Kuimeti ja maalikunstnik Tõnis Saadoja näitus Tartu Kunstimuuseumis on puudutav nägemus maastikest. Kunstnikke köidavad ühelt poolt sajandite jooksul väljakujunenud maastiku tajumise ja kujutamise võtted, teiselt poolt isiklik ja õrn kogemus. Näituse „Maastik kulgeb läbi maja“ kuraator on Eero Epner . Kunstnike dialoogil on ka kolmas oluline osapool – mälestused ja kujutluspildid, mis tekivad vaataja peas päikeseloojanguid ja pilvi, poriloike ja puid vaadeldes. Just selles ongi väljapaneku võlu – näitus juhatab iga pildi ees kuhugi. Avatud 27. augustini. Anu

Klaasinäitus Reigi pastoraadis

Reigi pastoraadis Pihla külas Hiiumaal avatakse 1. juulil klaasinäitus „Genius loci IV“: „Elu. 1628. 1928. 2023“ , kus osaleb üle 30 kunstniku Eestist, Leedust, Rootsist ja Saksamaalt. Näitus on viimane traditsioonilisest „Genius loci“ (kohavaimude) sarjast, mis seekord on pühendatud klaasikunstile. Nimelt saab Eesti klaasiajalugu sel aastal 395 aastat vanaks – 1628. avati Hiiumaal Reigi kihelkonnas Hütil Eesti alade esimene klaasikoda.

Klaasidisain Tartus

Kuidas naudinguga kokata

HBO teleseriaal „Julia“ on rõõmuküllane lugu Ameerika toidukultuuri enim mõjutanud naisest Julia Childist. Tema revolutsioonilised kokaraamatud ja 60ndatel linastunud kokasaade „Prantsuse kokk“ õpetasid ameeriklased head toitu tõeliselt hindama. See on elegantne lugu söaka keskealise naise eneseteostusest, milleks sillutas teed tema võrratu huumorisoon ja malbelt võluv karisma. Lisaks külluslikele toiduvalmistamise stseenidele keskendub linalugu suuresti ka inimsuhetele, mille keskseks liiniks on Julia ja teda jumaldava abikaasa Pauli armastus. Nimiosas teeb võrratu rolli Briti näitleja Sarah Lancashire, abikaasa Pauli kehastab David Hyde Pierce. Peagi on linastumas ka sarja teine hooaeg. Julia kulinaarse partneri Simca Beckina jätkab ka teises hooajas filmiikoon Isabella Rossellini. Bon appétit! Liina