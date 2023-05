KUULA | Suhtejutud. Kuidas lõpetada seksisuhet inimesega, kellega oled sunnitud pidevalt kohtuma?

Tõuke selliseks teemaks said saatejuhid kuulajalt, kes kirjutas, et tal on tekkinud suhe ühe koostööpartneriga. „Kui mingil põhjusel kokku saame, siis nii juhtub. Nüüd aga olen segaduses, et on see suhe, või lihtsalt midagi juhtub, kui kohtume. Ei saa ka aru, et on see suhe või lihtsalt midagi aegajalt juhtub. Samuti tekitab segadust, et kuna see pole ju justnagu suhe ka, siis pole midagi, mida lõpetada. Me oleme koostööpartneritena sunnitud kohtuma ja samas hoiab ka see miski meid koos,“ kirjutab kuulaja enda probleemist.