KUULA | Anu Saagimi senikuulmata anded ja saavutused! Miks teame rohkem tema eraelust, kui edukast karjäärist?

„Olen üritanud seda joont oma elus hoida, et ei taha mitte kellegi teise moodi olla,“ tunnistab Anu. Tema ausus ja filtrita otsekohesus on jõudnud leheveergudele nii Eestis kui ka Soomes ning selle suhtes on olnud ütlemisi. Mida Anu sellest kõigest arvab ja õppinud on?