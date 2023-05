Kaks ühes! Linnaaiandus hoolitseb vaimse tervise eest ning pakub lauale maitsvaid taimi ja köögivilju

Mitmed uuringud on näidanud haljasalade ja aianduse kasulikkust vaimsele tervisele. Näiteks leiti ühes uuringus, et igapäevaselt aiandusega tegelevatel inimestel on parem tuju ja nende stressitase on madalam. Aiaga tegelemine vähendab ka depressiooni ja ärevuse sümptomeid ning suurendab positiivseid emotsioone samal määral nagu jalgrattasõit või jalutamine. Ehkki konkreetselt toataimede kasulikkuse kohta vaimsele tervisele ei ole veel põhjalikku uurimustööd tehtud, võib oletada, et paljud neist tulemustest kehtivad ka nende puhul.

Nii on linnaaiad ja toataimed paljude jaoks oluline lüli loodusega ning vajalikud vaimseks heaoluks.

Oma aiake igasse kodusse

Selleks, et oma ellu taimi tuua, ei pea tingimata suurt aeda omama. Enamik taimi saab väga lihtsasti ja väikese ettevalmistusega kasvatada kodus aknalaual või rõdul.

„Oluline on meeles pidada, et taimed vajavad edukaks kasvamiseks piisavalt päikest, õiget kastmist ja sobivat mulda. Kasulik on lisada taimedele vastavalt vajadusele ka väetist, kuid kogustega tuleks kindlasti ettevaatlik olla,“ sõnas taimeentusiast Tiia Päkk.

Tema sõnul on sel moel alati käepärast värsked rohelised taimed ja köögiviljad, mille kasvatamine ei koorma keskkonda.

Kuidas ise maitsetaimi ja köögivilju kasvatada?

Kevad ja suvi on taimede kasvatamiseks kõige ideaalsem aeg, kuna edukaks kasvamiseks on vajalikud tingimused - valgus ja soojus - tagatud juba looduse poolt. Alustavale aednikule on maitsetaimed nagu mündid (piparmünt ja sidrunmeliss), petersell, basiilik, salatiroheline ja roheline sibul hea valik aknalaua või rõdu kasvatamiseks.