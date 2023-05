FOTOD | Peeter Lauritsa uuel näitusel harjutab jäälind allilmas kosmilist tantsu

Allilmas käimine on nagu sukeldumine iseenese sisemusse – soonestikud, voolud, hargnemised, sõlmumised, trombid. Lihaste ja vere tuksed. Keemilised ja elektrilised värinad. Judinad, lainetused, pursked. Imelikud maitsed. Veider on tunda, kuidas sinu enda sisemuses askeldavad erinevad elud, et sa ise oledki kõik need erinevad elud.