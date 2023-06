Mõistatuslik kaunitar Deneuve

„Ehkki mu riietumisstiil on konventsionaalne, olen loomult risti vastupidine,“ on Catherine end iseloomustanud. Näitlejanna 60 aastat kestnud filmikarjäär ja rohkem kui 130 filmirolli kinnitavad, et tema valikud on tavapärasest kaugel. Ta on üks neid filmimaailma tähti, kes on osanud karjääri rikastada meeldejäävalt julgete rollidega eripalgelistes filmides.