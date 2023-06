Tehnoloogia abil ilusamaks

Mikrovooluteraapia

„Mikrovooluteraapia on näolihastele suurepärane trenn ja paneb naha särama,“ ütleb Liina, kes on kasutanud juba ligi aasta oma tavapärasele ilurutiinile täienduseks mikrovooluaparaati NuFace. Nimelt on mikrovoolu sagedus peaaegu identne keha enda elektriliste impulssidega, mistõttu mikrovool tungib raku keskmesse ja optimeerib seal toimuvaid protsesse. See tähendab märksa ärksamat kollageeni- ja elastiinitootmist, lihaskiudude taastumist ja lõõgastumist – kortsukesed mahenevad ja näoovaal pinguldub.

Eksperdid soovitavad maksimaalsete tulemuste nägemiseks kasutada masinat järjepidevalt – viie minuti jooksul vähemalt viiel päeval nädalas. Liina tõdeb, et tema nii tubli olnud ei ole ja kasutab aparaati siis, kui mahti on või kui on soov tõeliselt värske välja näha. „See masin annab tõepoolest kohese efekti – tõstab põsesarnu ja annab veidi nooruslikuma pringima ilme, nii et ega ma enda peale väga pahane ei olegi, et ma soovitatud rutiini nii hoolikalt pole järgida jaksanud.“

Aga kuidas protseduur käib? „See on lihtne – nahale kantakse paks kiht spetsiaalset veepõhist geeli või seerumit ja siis suristatakse masinaga üle näo,“ õpetab Liina. Veepõhisus on oluline seetõttu, et muidu vooluefekti ei teki. Liina on selleks otstarbeks ostnud Amazonist ülisoodsalt suure potsiku puhast aaloegeeli.

LED-valgusega näomask