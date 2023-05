KUULA | Veipimine muutub laste ja noorte hulgas aina populaarsemaks. Millised on veipimise ohud ja kuidas neist lastega rääkida?

Paraku on lastevanemate seas levinud arusaam, et veipimine on okei, aga e-sigaret ei ole ole. See näitab, et lastevanemate teadlikus veipimisest on madal ja vajab rohkem selgitustööd. Miks on veip algselt täiskasvanutele mõeldud? Miks see on noortele ohtlik? Mis on popcorni kops? Mis toimub mustal turul?