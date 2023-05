KUULA | Suhtejutud. Tänapäeva kohtamiskultuur ja mängud kohtingutel: miks kipuvad osad mustrid korduma?

Heidit tõi välja, et tema arust on tänapäeval kaht tüüpi kohtinguid: üks on kohtamine inimestega, keda te juba varem tunnete ja teine sisuliselt võhivõõrastega. Tema sõnul on üks kohtingutüüp paljulubavam, kui teine.

Risto tunnistas aga ausalt üles, et tema on ka paraku peale kohtinguid harrastanud nn ghostimist ehk ära kadumist, kuid arutles, et need põhjused pole kunagi olnud personaalsed või kuidagi konkreetsetele isikutele suunatud.

Milline aga on tänapäevakohtingukultuur ja milline see peaks olema? Kuidas saada aru, et selle inimesega on üldse potentsiaali suhet alustada? Miks osad inimesed meiega kohtingufaasis „mängivad“?

Kuula saadet, mõtle kaasa ja saada ka enda tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee.

