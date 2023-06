7 kaasahaaravat raamatut, millega argipäevast puhata ja nädalavahetusele vastu minna

„Aino A.“

Umbes aasta tagasi ilmus eesti keeles raamat „Armastan sinus inimest“, mis jutustas dokumentaalses vormis kuulsa Soome arhitektipaari Aino ja Aivar Aalto loo. Käesolev elulooromaan on aga fiktsioon, mis mängib üsna provokatiivselt teadaolevate ajalooallikatega. Raamatu peategelane on andekas naisarhitekt, kelle elu möödub edeva, truudusetu, kergatsist abikaasa kõrval ja varjus. Autor ei varja oma põlgust maailma vastu, kus mehi peeti arhitektideks ja naisi paremal juhul dekoraatoriteks. Nii pidi ka Aino neelama alla kibedaid pille, kui tema ideedest sündinud projektidele kirjutas alla abikaasa ainuisikuliselt. Küllap ei saa fiktsioonilt oodata täit tõde, üht-teist silmiavavat on siin aga kindlasti.

„Hitleri toidumaitsjad“

Seegi on fiktsioon tõsielulistel ainetel. Itaallannast autori pärjatud romaan jutustab haarava loo sakslannadest, kes 1943. aasta sügisel võeti tööle Hundikoopa ehk Hitleri salajase staabi juurde toidumaitsjaks. Nende ülesanne oli vajadusel füüreri eest surra, päästes viimast võimaliku mürgitamise eest. Osale naistest oli see „töö“ paradoksaalsel moel ainus võimalus näljasurmast pääseda. Naistelt oodati ustavust isamaale, füürerile, rindel olevatele meestele, samal ajal kui nad ise tundsid puudust kõigest: armastusest, turvatundest, hellusest ja võimalusest oma elu üle otsustada.

„Kadunud tütar“

Elena Ferrante romaanide alusel on vändatud seriaale ja filme. Ühest küljest on see värvikas ja väikese seiklusnoodiga suveromaan, teiselt poolt pakub mõtlemisainet emade-tütarde ja laiemalt lähisuhete teemal. Mis paneb inimesi käituma nii, nagu nad käituvad? Peategelane on keskealine lahutatud Leda, kelle täiskasvanud tütred kolivad isa juurde, ning pärast seda on naisel ootamatult palju vaba aega ainult iseenda jaoks. Üllatavate käikude ja pööretega lugu.