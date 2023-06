Südameharidust rakendades

Vaimse tervise probleemide korral on oluline abi saada võimalikult varakult, et abi poleks vaja kriisis või selle lähedases olukorras, mis on ravikulude mõttes kõige kallim, sest väljaõpe on kõige ressursikulukam, raviks võib kuluda aastaid ja spetsialist peab olema võimalikult suure kogemuste pagasiga ehk pikka aega oma erialal töötanud.