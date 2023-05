KUULA | Ada Kesonen: psühholoogi juures on hea end esimene kord tühjaks rääkida, aga ainult monoloogi pidamine sind ei aita

Ada Kesonen on psühholoog, professionaalne konstellöör, superviisor ja Eesti konstellööride Liidu liige. Selles podcastis arutletakse, miks nii pajudel inimestel on vaimse tervisega probleeme ja kuidas ohumärgid ära tunda? Kuidas saada aru, milline psühholoog on sinu jaoks õige? Kuidas mõistab psühholoog, millist teraapiat sa vajad?