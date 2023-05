„Teil puudub täiesti mõiste luule riimist.“ Sõelutud sõnad ja valitud värsid 1920.–30ndade Eesti Naises

Et Eesti Naine aitas Eestis emadepäeva „maale tuua“, ei tule vahest enam üllatusena. 1924. aasta mais, kui ajakiri esmakordselt ilmus, seisis avaküljel: „Esimene number on pühendatud teisele ülemaalisele emadepäevale /---/ [ja loodab], et see armastus, mida sel päeval külvatakse, laotab palju valgust meie kodudesse...“