Ratastoolis Eesti mees jäi kuningas Charlesi kroonimisel 14 tunniks lõksu: „Viimases hädas mõtlesin, et kukutan end külili ja pääsen kiirabiga minema“

Raivo Kork trotsis 14 tundi vihma ja rahvahulki, et teha pilt kuldse tõllaga sõitvast kuningast.

Raivo tütar Reelika elab abikaasa ja kahe lapsega Londonis. Tänu sellele on Raivo käinud Eesti ja Londoni vahet 20 aastat. Kuninga kroonimisele eelnenud päeval sõitis Raivo ratastooliga pildistamiseks head kohta üle vaatama. Nägi paraku vaid seda, et lossi juurde viiv allee oli juba telke, laudu ja inimesi täis. Ometi oli mees koos abikaasa ja tütrega hakanud Kenningtonist juba südaööl tulema, sest sillad suleti hommikul kell 5. Seda teed Big Benini on vähemalt kolm kilomeetrit. Vastutulelikud politseinikud saatsid Raivo pooleteise meetrisele maalapile, mis oli metallaedade juures veel hõivamata. Abikaasa ja tütar läksid koju tagasi.