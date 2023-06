Kui tubli olemisest saab koorem

Tänapäev on andnud meile head võimalused ja vabaduse tegeleda sisemiste protsessidega. Saavutustele orienteeritud kultuur hakkab üha rohkem asenduma sügavamaid väärtusi hindava vaimsusega. Mina näen, et paljude naiste jaoks tähendab see tubli tüdruku strateegiast loobumist. Kui varem viis elus edasi teistele meele järele olemise taktika, siis nüüd on see saanud koormaks, tekitades sisemist rahulolematust ja stressi. Enesekindlus, mis toetub välistele asjaoludele – teiste positiivne tagasiside, saavutused, ametipositsioon, hea ema roll – ei tööta pikaajaliselt, kui nendes tegevustes puudub kooskõla sisemise minaga. Varem või hiljem on oht läbi põleda.