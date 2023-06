Minu kõige esimese sõbranna nimi on Evelin. Saime sõpradeks sel ilusal suvel, kui olin nelja-aastane. Tema oli juba viis. See oli väga ärritav: tahtsin ise olla suurem laps. Mäletan, kuidas veel mitu aastat lootsin, et äkki tuleb seekord minu sünnipäev varem, ja saan ise olla see vanem ja targem.