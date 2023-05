Olen uhke, et Keit oli hiljuti valitsuse liige imetava lapse emana. Tema otsust toetas meie esimene ja ka praegune naispeaminister Kaja Kallas. Lääne-Euroopa poliitikas on vähemalt 20 aastat arutletud, et pole normaalne, et lastega ema ei saa tipp-poliitik olla. Võimatu on jõuda kella viieks või kuueks lasteaeda. Rääkimata rinnaga toitmisest.