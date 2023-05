KUULA | Brutaalselt aus! Ansambli La La Ladies solist Diana Varik avalikkuse eest kadumise tagamaadest

Diana kadus aastateks täielikult avalikkuse eest ja ka sotsiaalmeediast. Eesti Naise podcast'is avab ta nii endale kui sõbrannast saatejuhile, Kethi Uibomägile ootamatult oma seitse aastat kestnud keerulise eraelu tagamaid.



Episood on brutaalselt aus ja annab ehk lootust paljudele teistele naistele, et sellistest olukordadest on olemas väljapääs. „Kuula oma häält ja proovi kasvõi sada korda,“ ütleb tänaseks juba paremas kohas olev Varik.